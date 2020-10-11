كتلة النهج الوطني تكشف عن مساوىء تقسيمات الدوائر الانتخابية

كتلة النهج الوطني تكشف عن مساوىء تقسيمات الدوائر الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الأحد، 7 مساوئ ستنتجها تقسيمات الدوائر الانتخابية، لافتة إلى أنها وزعت باتفاق سياسي بهدف الإبقاء على نفس الخريطة السياسية.وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان ، إن “تقسيمات الدوائر الانتخابية وزعت وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافيا انتشار ناخبيها”.وأضاف، أن تقسيم الدوائر ستنتج التالي:
. ان تقسيمات الدوائر الانتخابية التي تضمنها الجدول الملحق قد تم توزيعها وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافيا انتشار ناخبيها وهذا الأسلوب يمثل مصادرة واضحة لأصوات بقية الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن إرادة أغلبية المصوتين .
. تمهد هذه الطريقة في توزيع الدوائر  في الإبقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية مما يغلق فرص التغيير والإصلاح السياسي .
. ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات نتيجة ضعف الأمل بإحداث التبديل المطلوب شعبيا في البرلمان العراقي وتعود الاعتراضات على مخرجات هذه العملية الانتخابية بما يشابه ما أعقب انتخابات عام ٢٠١٨ او يزيد عليها.
. غياب المعايير الموحدة في توزيع الدوائر الانتخابية للمحافظة فتم إلحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق أخرى في دائرة واحدة ولايوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة الوضع الانتخابي لجهة سياسية محددة او مرشح سياسي معين بذاته .
. يفتقد للبساطة والسهولة في تحديد الناخب للمرشحين فقد ينتخب المصوت مرشحًا وهو ليس ممن ترشح على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب فيذهب صوته هدرًا ولا يحتسب.
. تزيد في هذا المقترح نسبة عدم المطابقة بين محل سكن الناخب ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه ، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في تحمل كل هذه الصعوبات للإدلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية.
. يسهم هذا النظام في انتاج برلمان يطغى على اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب أحواله القضايا الوطنية  العامة العابرة للمناطقية المحدودة ، ومن الواضح فان تغافل الغايات المتعلقة بالمصالح العامة سيضيع حتى المصالح المحلية والفردية.

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