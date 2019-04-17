كتلة النهج تطالب بعرض الحسابات الختامية للسنوات الماضية

كتلة النهج تطالب بعرض الحسابات الختامية للسنوات الماضية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة “النهج” الوطني، عمار طعمة، الأربعاء (17 نيسان 2019)، بتقديم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية لمعرفة كفاءة وسلامة الانفاق.وقال طعمة في بيان له: “بلغت ايرادات الاعوام من 2012 الى 2018 (638) تريليون تقريبا وبلغت نفقات تلك الاعوام (601) تريليون تقريبا وبلغ مقدار الفائض في الميزانية للأعوام من 2012 الى 2018 أكثر من 36 تريليون وتوجد مبالغ مصروفة كسلف لم تدخل ضمن المصروفات حيث لم يجر تسويتها بعد”.وأضاف، أن “اجمالي النفقات التشغيلية لتلك الاعوام بلغ (442) تريليون تقريبا وبلغ مجموع النفقات الاستثمارية للأعوام من 2012 الى 2018 (159) تريليون”.وأشار الى أن “تأخير انجاز الحسابات الختامية منذ عام 2012 لحد الان مع وجود هذه الارقام الكبيرة من الايرادات وانفاقها دون تدقيق ومطابقة لموارد إنفاق هذه الموازنات يجعل الاموال العامة في معرض الهدر والفساد والاخفاق في استخدامها في مواضع الحاجة الحقيقية لذا نكرر المطالبة بضرورة الاسراع بتقديم الحسابات الختامية للسنوات المذكورة اعلاه ليتمكن البرلمان والجهات المختصة من التحقق من كفاءة وسلامة الانفاق عما مضى من موازنات واعطاء معايير وضوابط واقعية في اعداد الموازنات اللاحقة”.

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