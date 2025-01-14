كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام

كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة تقدم النيابية، أمس الاثنين، عن مقاطعة جلسات البرلمان التي ستعقد خلال هذا الفصل التشريعي لحين التصويت على قانون العفو العام.وذكرت الكتلة، في مؤتمر صحفي، أن “حزبنا سيقاطع جلسات البرلمان المقبلة احتجاجا على عدم إقرار قانون العفو العام”.وأضافت إن “قانون العفو العام وعدم اقراره وهو متفق عليه بين الكتل السياسية سيتسبب بمقاطعتنا الجلسات المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *