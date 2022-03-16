كتلة حزب بارزاني تدعو الحكومة الاتحادية إلى الاعتراف بحلبجة كمحافظة رابعة في الإقليم

كتلة حزب بارزاني تدعو الحكومة الاتحادية إلى الاعتراف بحلبجة كمحافظة رابعة في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية الى تفعيل الاعتراف بحلبجة كمحافظة عراقية كما اعترف بها إقليم كردستان.وقالت رئيس الكتلة فيان صبري في حديث صحفي: إن “حكومة إقليم كردستان اعترفت بحلبجة كمحافظة، لكن نتمنى من الحكومة الاتحادية أيضا التأكيد على هذا والاعتراف بحلبجة كمحافظة عراقية”.وأضافت صبري أن “سنتحرك من داخل مجلس النواب للاعتراف بحلبجة كمحافظة وتوفير التخصيصات المالية لها في قانون الموازنة وفي المجالات الأخرى المتعلقة بها كافة”.وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني طالب ، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بإنجاز الخطوات كافة لتحويل حلبجة إلى المحافظة العراقية الـ19.كما دعا رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية إلى حسم إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة في أسرع وقت ممكن، وأنْ لا يتم تجاهل هذه المسألة بعد الآن، ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكردستان.

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