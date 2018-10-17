كتلة سنّية لعبد المهدي: المناصب أولا قبل التصويت

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، عن تلقي رئيس الوزراء المُكلّف عادل عبدالمهدي للتهديد من قبل كتل سياسية سُنيّة فيما يخص التصويت لصالح حكومته في حال لم يحصلوا على عدد من الوزارات فيها.وذكر المصدر ، ان “رئيس الوزراء المُكلّف عادل عبد المهدي امامه مهلة تُقدّر بـ 10 ايام لتشكيل حكومته”، مبينا ان “مهمة تشكيل الحكومة تنتهي في الأول من تشرين الثاني المقبل لان مدة الـ 30 يوما غير قابلة للتمديد من البرلمان”.واضاف ان “كتل سياسية سُنيّة هدّدت عبد المهدي بعدم التصويت لصالح حكومته التي سيقدمها في الايام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب في حال عدم حصولهم على عدد من الوزارات فيها”.وتابع “ان “الكتل السُنيّة المتمثلة بتحالف المحور الوطني تتحرك بإتجاه الحصول على وزارتي المالية أو الدفاع كوزارتين سياديتين وايضا تفكر بالحصول على وزارات خدمية أخرى”.وكان قيادي في تحالف المحور الوطني كشف ، امس الثلاثاء، عن رغبة تحالف البناء بالحصول على وزارة النفط، مؤكدا انه قد يتنازل عن مناصبه الوزارية الى الشيعة في حال لم يحصل على وزارتي المالية والدفاع.في حين أفادت مصادر سياسية، امس الثلاثاء، بعدم تنازل القوى الشيعية عن وزارة الداخلية، مبينة ان الموارد المائية ستكون من حصة التركمان.