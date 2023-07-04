كتلة سياسية تطالب بالطعن في قرار مجلس الأمن الدولي 833 لسنة 1993

كتلة سياسية تطالب بالطعن في قرار مجلس الأمن الدولي 833 لسنة 1993
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الثلاثاء، عن توجه العراق للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833، الذي يحرم العراق من إطلالته البحرية وحقه في خورعبدالله.وقال الساعدي في بيان صحفي ، إنه “بعد سعي متواصل ومخاطبات نيابية متكررة من قبلنا أقرت وزارة النقل بحصول ضرر  بشأن الحدود البحرية العراقية وحرمان العراق إطلالته البحرية وحقه التاريخي في خور عبد الله”.وأضاف “لتطالب النقل، وزارة الخارجية بالطعن في قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993، وسيكون لنا جهود مع القضائين العراقي والدولي لغرض استرداد الحقوق العراقية المغتصبة”.

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