كتلة كانون تطالب برئيس وزراء شجاع تكنوقرط للحكومة المقبلة

كتلة كانون تطالب برئيس وزراء شجاع تكنوقرط للحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة كانون (الفائزة بانتخابات تشرين)، اليوم الاحد، عن المواصفات التي تتبناها برئيس الحكومة المقبل .وقال المتحدث باسم كتلة كانون باسم الغرابي في حديث صحفي، ان “الكتلة تدعم حكومة اغلبية سياسية يحفظ فيها الاستحقاق الانتخابي الوطني “.وأضاف، ان “الكتلة تدعم رئيس حكومة غير جدلي مستقل، وبعيد ان اطراف الحوار والخلافات السياسية وان لا يحظى بدعم اطراف خارجية، وان يتمتع بالقيادة وقدرته على اتخاذ القرار “.وطالب “الكتلة التي ترشحه ان تتعهد بدعمه حتى تنفيذ برنامجه الحكومي على ان يضمن ضرورات الاصلاح السياسي والاقتصادي”.

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