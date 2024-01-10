كتلة كردية:إيرادات الإقليم المالية تذهب إلى جيوب حزبي بارزاني وطالباني

كتلة كردية:إيرادات الإقليم المالية تذهب إلى جيوب حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، الأربعاء، أن “إيرادات الإقليم موزعة بين “العوائل الحاكمة”. وقالت عبد الواحد في حديث متلفز ،إن: “حكومة الإقليم غير مكترثة تماما لأمر الشعب الكردي”، مبينة أن“إيرادات الإقليم موزعة بين العوائل الحاكمة”. و أضافت، أن: “توطين الرواتب سيخلصنا من المرتزقة الذين يتسلمون الرواتب من الإقليم بمسميات وهمية”، لافتة الى أن “بعض المسؤولين الفاشلين في الاقليم يصفون توطين الرواتب بالكارثة وانهيار لكردستان”. وتابعت، أن: “حكومة الإقليم استخدمت خطاب الكراهية ضد بغداد “، مشيرة الى أن “الحديث عن السماح لبغداد برقابة مؤسسات الإقليم اعلامي فقط”.

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