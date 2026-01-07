كتلة ميليشيا العصائب النيابية: العراق سيتجاوز أزمته المالية بـ”أنفاس الزهراء”!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة ميليشيا العصائب النيابية، المدعو حامد الموسوي، الأربعاء، أن انتظام اجتماعات قادة الإطار التنسيقي يعكس حرصهم على التزام جميع الأطراف بالتوقيتات الدستورية، مشيرا إلى أن استمرارية الاجتماعات ستسهم في تسريع عملية تشكيل الرئاسات والحكومة المقبلة. وقال الموسوي، في تصريح صحفي ، إن ” الحكومة المقبلة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأزمة المالية وتراكم الديون، ما يتطلب تشكيل حكومة قوية قادرة على التعامل مع هذه الملفات وتجاوزها”.وأضاف أن ” عقد اجتماعات الإطار التنسيقي بشكل دوري يؤكد وجود تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين قواه السياسية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حسم ملف الرئاسات وتشكيل الحكومة خلال فترة زمنية قياسية” ، موضحا أن”  قوى الإطار التنسيقي ستبقى داعمة وسندا للحكومة المقبلة، بهدف إنجاحها ومساعدتها على تجاوز العقبة المالية بمباركة انفاس الزهراء والامام خامئني “.ويُذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، والتي سيتضمن جدول أعمالها فقرة واحدة تتعلق بإجراء مناقشة عامة حول الإيرادات غير النفطية. 

