كتلة نيابية:بعض الأحزاب المتنفذة منحت مليون دولار لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية!!

كتلة نيابية:بعض الأحزاب المتنفذة منحت مليون دولار لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، اليوم الاثنين، عن تحركات “كبيرة” للأحزاب السياسية عبر منح مليون دولار عراقي لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية، مطالباً المفوضية العليا بتطبيق قانون “من أين لك هذا” ومتابعة مصدر التمويل.وقال النائب محمد الخالدي في حديث صحفي، إن “الاحزاب السياسية المتنفذة بالحكومة استغلت نفوذها واستخدمت المال السياسي للترويج للحملات الانتخابية”، لافتاً إلى أن “بعض الاحزاب منحت مليون دولار لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية”.وأضاف الخالدي أن “بعض المرشحين قاموا بتنفيذ مشاريع كبيرة يصل تكلفتها مليون دولار، منها ايصال المياه والصرف الصحي وتبليط الشوارع في القرى والارياف من اجل كسب وشراء اصوات تلك المناطق ضمن دوائرهم الانتخابية”.وشدد الخالدي، على أن “المفوضية العليا للانتخابات مطالبة اليوم بتطبيق قانون من اين لك هذا، ومتابعة الاموال التي تصرف قبل بعض الاحزاب السياسية والمرشحين بالدعاية الانتخابية”.ومن المقرر إجراء الانتخبات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي.

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