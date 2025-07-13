كتلة نيابية:ثلث مجلس النواب رفضوا إتفاقية قناة خور عبدالله مع الكويت

كتلة نيابية:ثلث مجلس النواب رفضوا إتفاقية قناة خور عبدالله مع الكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لإدراج اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله ضمن جدول أعمال مجلس النواب، مؤكدة وقوفها ضد أي محاولة للتنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت.وقال رئيس الكتلة، النائب سعود الساعدي، في تصريح  صحفي، إن “ثلث أعضاء مجلس النواب وقعوا على عريضة ترفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين بغداد والكويت، وتطالب بإعادة التفاوض بشأنها بما يضمن حقوق العراق وسيادته”.وأضاف الساعدي أن “إعادة طرح التصويت على اتفاقية خور عبد الله في البرلمان دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يُعد إجراءً باطلاً لا قيمة قانونية له”.وشدد على أن “كتلة حقوق ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإدراج هذه الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان ما لم تُستكمل الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها”.

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