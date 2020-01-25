كتلة نيابية:قانون الانتخابات الجديد “ملغوماً”

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت كتلة بيارق الخير النيابية، السبت، إن هناك ألغاماً في قانون الانتخابات الجديد الذي صُوت عليه في مجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي، في حديث صحفي، إن “قانون الانتخابات الجديد يوجد به الكثير من الألغام الخطيرة على مستقبل العراق” لافتاً الى أن “القانون يفضل إصلاحه قبل إجراء أي انتخابات مبكرة لأنه المسار الافضل”.

وأضاف الخالدي، أن “الألغام الأكثر خطورة هي التصويت العادي إذا جرى بدون بايوميتري، وتعدد الدوائر التي ستخدم الكتل الكبيرة ولن تبقي مجالاً ولو 1% للكتل الصغيرة”.

وتابع، أن “رئيس الوزراء المقبل عليه إصلاح القانون قبل المضي نحو إجراء انتخابات مبكرة كونه الافضل لمستقبل العراق”.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته، الثلاثاء (24 كانون الاول 2019)، على تشريع قانون الانتخابات والذي نصت أبرز بنوده على اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي وليس على اساس القوائم.يذكر ان قانون الانتخابات لم يرسل لغاية الأن الى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه.