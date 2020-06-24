كذب وجهالة المالكي

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بالوثائق..البرلمان المصاب بالكورونا يصوت على قانون الاقتراض لسد عجز ما سرق من خزينة الدولة
صالح والصفدي يؤكدان على رفع مستوى التعاون بين العراق والأردن
النواب التركمان يطالبون بكسر النصاب في جلسة اليوم
الاقتصاد النيابية:76 ملف فساد ضد وزير التجارة السابق
المالية النيابية:إجراء الإصلاحات بدون الاقتراض أفضل
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بالوثائق..البرلمان المصاب بالكورونا يصوت على قانون الاقتراض لسد عجز ما سرق من خزينة الدولة
الاقتصاد النيابية:76 ملف فساد ضد وزير التجارة السابق
المالية النيابية:إجراء الإصلاحات بدون الاقتراض أفضل
نائب: حقوق الاجيال القادمة من ثروات البلاد في “أيادي أمينة”!!
المالية النيابية:أكثر من 200 ألف شخص تابع للأحزاب الشيعية يستلمون رواتب مزدوجة
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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