(كراج) تطبيق إلكتروني في أربيل يعالج الازدحامات المرورية

(كراج) تطبيق إلكتروني في أربيل يعالج الازدحامات المرورية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أطلق تطبيق الكتروني جديد في اربيل  باسم (كراج) متخصص برقمنة السيارات وتحديد المواقف الفارغة،هذا التطبيق جاء لمعالجة الازدحام المروري في المدينة ،والتطبيق الإلكتروني من إعداد مجموعة من المبرمجين العراقيين،وذكّر أحد المهندسين بأن هناك إقبالاً على التطبيق، واستخدامه أكثر من توقعات الفريق المبتكر، وهو يتضمن إمكانية الحجز قبل وقت معين في موقف السيارات المناسب لصاحب المركبة، كما يدعم التطبيق البحث عن أقرب الأماكن للوقوف”.وأضاف أنّ “التطبيق يحتوي على خاصيّة مراقبة المكان بالكاميرات في حال رغب صاحب الموقف ذلك، كما يدعم التطبيق خاصيّة الدفع الإلكتروني والنقدي”.ولفت إلى أنّ “القائمين على التطبيق رصدوا الصعوبات التي تواجه المجتمع بمجال التقنيات الحديثة، لذلك جرى على العمل على إيجاد حلول لها عبر ابتكار تطبيقات تعمل على الهاتف الذكي تسهم في تذليل تلك الصعوبات”.

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