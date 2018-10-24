كرار العبادي محافظا لبابل

الحلة/شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة بابل ،الأربعاء ، على اختيار كرار العبادي لمنصب محافظ بابل خلفا لصادق مدلول السلطاني الذي فاز بعضوية مجلس النواب كنائب عن المحافظة .وبحسب مصدر في المجلس ،فان ” 18 عضوا لمجلس بابل صوتوا لصالح العبادي للفوز بمنصب المحافظ في جلسة استثنائية عقدت في منتجع بابل السياحي “.وصوت 18 عضوا بمجلس المحافظة من اصل 20 عضوا كانوا حاضرين لصالح اختيار العبادي لهذا المنصب ، حيث غاب عن الجلسة 11 عضوا بما فيهم اعضاء من تيار الحكمة والتيار الصدري “.وبهذا الشأن كشف عضو بمجلس محافظة بابل في وقت سابق ، عن وجود أنباء بشان تقديم مرشح لمنصب محافظ بابل لمبلغ مالي قدره 100 الف دولار لبعض أعضاء مجلس المحافظة مقابل التصويت لصالحة .وذكر عضو المجلس الذي فضّل عدم ذكر اسمه ،ان ” كرار العبادي وهو ابن شقيقة النائب عن محافظة بابل علي العلاق دفع مبالغا مالية وصلت الى 100 الف دولار لبعض أعضاء مجلس المحافظة مقابل التصويت له في جلسة اختيار المحافظ الجديد حسب ما وصلتنا من أنباء بهذا الشأن “.وأشار الى ،ان ” المرشح لهذا المنصب كان يشغل منصباً رفيعاً في جهاز المخابرات الوطني العراقي وهو ابن شقيقة النائب والقيادي في حزب الدعوة علي العلاق “.وتابع ان “بعض الاعضاء، ابدوا قناعتهم بهذا العرض مقابل التصويت لهذا المرشح والبعض الاخر رفضوا الخضوع لهذه الاغراءات المالية” مبينا ان “هناك مرشحا اخر لهذه المنصب وهو عضو في مجلس المحافظة الحالي”.يشار الى ان النائب عن محافظة بابل هيثم الجبوري كشف مطلع الشهر الجاري، عن وجود مرشح لمنصب محافظ بابل “دفع مبالغا مالية كبيرة” لبعض أعضاء مجلس المحافظة والشخصيات النافذة، مطالبا مجلس النواب بالتحقيق في الموضوع.وقال النائب هيثم الجبوري في بيان ، إنه “سيقدم طلبا لمجلس النواب يتضمن المطالبة بتشكيل لجنة للتحقق من معلومات وردت إلينا حول قيام احد الأشخاص المرشحين لمنصب محافظ بابل والمقرب من احد الشخصيات السياسية المعروفة، بدفع مبالغ كبيرة لبعض أعضاء مجلس المحافظة والشخصيات النافذة في بابل”.وأضاف “سنكشف لابناء المحافظة كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع واسماء من ارتضى لنفسه رهن مستقبل المحافظة لمكاسبه الشخصية”.