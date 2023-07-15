كردستان:نبحث عن علاقات أوروبية جيدة تضمن مصالح الإقليم بعد ضعف الدور الأمريكي في المنطقة

كردستان:نبحث عن علاقات أوروبية جيدة تضمن مصالح الإقليم بعد ضعف الدور الأمريكي في المنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوردت مجلة فوربس الامريكية مقابلة أجرتها ،السبت، مع الممثل السامي لحكومة كردستان في بريطانيا كروان جمال طاهر، مؤكدة نقلا عنه ان “تحالفات المنطقة” باتت تتغير نتيجة لــ “غياب الدور الأمريكي”.وبين المسؤول الكردي بحسب المقابلة ، ان “الأوقات التي نعيشها اليوم مثيرة للاهتمام جدا، من المؤكد والواضح ان تغييرات كبيرة تجري الآن”، مشيرا الى “استعداد كردستان لتكون الشريك الفاعل للديمقراطيات الغربية في المنطقة”، بحسب وصفه.وتابع “هذا ليس الشرق الأوسط الذي كان على أيام ابائنا، الصين عقدت صفقة بين ايران والسعودية، روسيا تغزو أوكرانيا وأذربيجان هزمت أرمينيا في صراع إقليمي اخر وسط غياب واضح جدا للدور الأمريكي المتضائل بشكل مستمر في المنطقة”، مشددا على ان “كردستان لديها الكثير الذي تقدمه للحكومات الغربية.تصريحات المسؤول الكردي تأتي بعد ساعات من مقابلة اجراها مع دبلوماسيين بريطانيين داخل لندن، اكد خلالها على أهمية “الشراكة” بين المملكة المتحدة وحكومة كردستان العراق دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء الذي قالت المجلة انه عقد داخل نادي المسافرين الخاص في العاصمة البريطانية.وأشارت المجلة الى ان تصريحات المسؤول الكردي تبين رغبة لدى حكومة كردستان العراق باستبدال الشراكة الامريكية باخرى مع الحكومة البريطانية بالنظر الى تضاؤل اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، وتركيزها المنصب على الصراع الدائر حاليا في أوروبا.

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