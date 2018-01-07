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الجبوري:حكومة أربيل “متعمدة”في قطع التيار الكهربائي عن المحافظة
كردستان العراق:تستبدل الاحتفال بتأسيس البيشمركة بدلا من الجيش العراقي
مفوضية الانتخابات:ما زالت التحالفات دون المستوى المطلوب
صحيفة:العبادي سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لعدم تأجيل الانتخابات
صالح:العراقيون ناقمون على الأداء الحكومي والمنظومة السياسية
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الزراعة النيابية:ملف فساد “المبادرة الزراعية”من أكبر ملفات الفساد في العراق
أمانة الوزراء:أكثر من 70 دولة ستحضر مؤتمر اعمار العراق في الكويت
معصوم للعبادي: لاتخالف الدستور في موازنة 2018
الحديثي:خطة إعمارالعراق التي أعلن عنها العبادي هي خطة طويلة الأمد
اليوم ..البنك المركزي:بيع أكثر من 240 مليون دولار
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