كردستان العراق:تستبدل الاحتفال بتأسيس البيشمركة بدلا من الجيش العراقي

كردستان العراق:تستبدل الاحتفال بتأسيس البيشمركة بدلا من الجيش العراقي
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعلنت  شبكة منظمات المجتمع المدني الكردية والتي تضم 100 منظمة وجمعية ، اليوم الاحد ، في مؤتمر صحفي عقدته بالمناسبة رفضها لذكرى تأسيس الجيش العراقي بذكراه الـ 97 . وتابعت المنظمة، ان” هذا الجيش أسهم على مر التاريخ بالاعتداء على شعب كردستان بعمليات الانفال والابادة الجماعية والقصف الكيماوي، وفي جميع الثورات التي قام بها الشعب الواحدة تلو الأخرى”، على حد زعمها ، مضيفة،  أن “أبناء شعب كردستان قد استشهدوا على يد العشرات من مسؤولي هذا الجيش، ويجب على  كردستان وكاحترام لجميع الضحايا الذين سقطوا من الشعب على يد هذا الجيش ان تلغي هذه العطلة بهذه المناسبة في الإقليم و استبدال تسمية هذا اليوم بيوم قوات البيشمركة، وتخصيص العطلة لهذه التسمية، وان تثمن فيه نضال ومسيرة بيشمركة كردستان.وعلى مجلس النواب العراقي الزام الحكومة الاتحادية بتعويض المتضررين من الشعب الكردي من قبل الجيش العراقي” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *