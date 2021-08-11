كردستان تطالب الحكومة الليتوانية بتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة إلى اللاجئين العراقيين

كردستان تطالب الحكومة الليتوانية بتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة إلى اللاجئين العراقيين
آخر تحديث:

أربيل/شبكة أخبار العراق- طلب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان سفين دزيي اليوم الأربعاء من الحكومة الليتوانية تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة إلى اللاجئين العراقيين في تلك البلاد لحين حسم مصيرهم.وقال دزيي في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن عدداً من اولئك اللاجئين يمرون بأوضاع سيئة لذا يطلبون من الحكومة الليتوانية تقديم مزيد من المساعدات والتسهيلات لهم في حياتهم المعيشية اليومية لحين حسم مصيرهم.وشكر دزيي باسم حكومة إقليم كوردستان الحكومة الليتوانية على استضافتها اللاجئين من العراق عامة ومن الإقليم خاصة الذين عبروا من بيلاروسيا وهم الآن في المخيمات في ليتوانيا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *