كردستان وأمريكا تؤكدان على التهدئة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة بالعراق

كردستان وأمريكا تؤكدان على التهدئة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة بالعراق
آخر تحديث:

أربيل/شبكة أخبار العراق- عبّر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، عن قلق الإقليم إزاء التصعيد في المنطقة بعد الأحداث التي شهتدها مؤخراً.وقال بيان لحكومة الإقليم ، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر والقنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن”.واضاف البيان أن “اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية والمنطقة”.وعبّر بارزاني وفقاً للبيان عن “قلقه إزاء التصعيد في المنطقة في أعقاب الأحداث الأخيرة، وأكد في الوقت نفسه على أهمية تهدئة الأوضاع”.وتابع البيان أن “الجانبين اتفقا على ضرورة احتواء الموقف، وتشكيل حكومة فعّالة ومسؤولة في بغداد تكون لها علاقة قوية مع إقليم كردستان وتحترم حقوقه الدستورية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *