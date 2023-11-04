كردي معارض:حزب بارزاني يجنس أكراد سوريا وإيران لنيل أصواتهم في الانتخابات المقبلة

كردي معارض:حزب بارزاني يجنس أكراد سوريا وإيران لنيل أصواتهم في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو منظمة ازادي الكردية لقمان حسن، السبت، قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتجنيس لاجئين من أكراد سوريا وإيران في بعض المخيمات لغرض إدراجهم  في قوائم ناخبين وكذلك الموتى منهم بهدف الحصول على أصواتهم في الانتخابات.وقال حسن في حديث صحفي، ان “بعض المناطق في الإقليم وخارج كردستان سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للسيطرة عليها بعد انسحاب قوات حزب العمال الكردستاني منها، واحدها منطقة مخمور لاحتوائها على مخيمات للاجئين”.وأضاف ان “حزب بارزاني سعى الى تجنيس الكثير من اللاجئين في المخيمات من اجل الحصول على أصواتهم في الانتخابات والدورات البرلمانية وتحقيق مكاسب على حسابهم”.وبين ان “الأحزاب كالاتحاد الوطني والتغيير وغيرهم، قد اكدوا ان هناك قوائم انتخابية تضم ناخبين موتى ولاجئين من سورية وايران وتركيا، قد صدرت لهم جنسيات عراقية، من اجل التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يبلغ عددهم مئات الالاف”.وأوضح ان “هناك إمكانية لقيام مفوضية الانتخابات بالسيطرة على الانتهاكات الحاصلة بقوائم الناخبين من اجل تطهير الانتخابات من أي خروقات قد تحصل”. 

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