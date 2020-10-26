كريم:توقف زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بسبب الظروف الحالية التي تعيشها العاصمة

كريم:توقف زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بسبب الظروف الحالية التي تعيشها العاصمة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، الاثنين (26 تشرين الأول 2020)، أسباب توقف زيارات وفود الإقليم إلى بغداد.وقال كريم في حديث صحفي، إن “توقف زيارات وفود حكومة إقليم كردستان إلى بغداد جاء بسبب الظروف الحالية التي تعيشها العاصمة”.وأضاف، أن “التوقف مؤقت لحين استقرار الأوضاع السياسية وبدء الحكومة الاتحادية بمناقشة ملف موازنة 2021، وبذلك سيتم استئناف الزيارات من أجل توقيع الاتفاق الشامل الذي يخص القضايا النفطية والمالية”.وأوضح كريم، أن “الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه بغداد وأربيل أجل الزيارات وبانتظار مناقشة الموازنة من أجل التفاهم الشامل، فيما يستمر الاتفاق الحالي حتى نهاية عام 2020 والذي بموجبه ستستمر الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في كردستان”.وشهدت الفترة الأخيرة، زيارات مكثفة لوفود إقليم كردستان إلى بغداد، لبحث الاتفاقات الخاصة بالنفط والمنافذ الحدودية في الإقليم ورواتب الموظفين، قبل أن تتوقف، بسبب الوضع الذي تشهده العاصمة بغداد.

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