كريم: نادي أشبيلية اعتذر عن خوض مباراة ودية مع منتخب الشباب العراقي

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مصدر أمني:إلقاء القبض على ضابط “دمج” في وزارة الداخلية يتاجر بالمخدرات الإيرانية
ائتلاف المالكي يطالب الحكومة ومجلس النواب بتمرير قانون توحيد سلم الرواتب في موازنة 2023
قيادي شبكي:نرفض سيطرة حزب بارزاني على سهل نينوى
تحالف الانبار:لا دور سياسي للحلبوسي بعد الانتخابات القادمة
الخارجية:إجلاء (218) عراقيا من السودان
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جرعة أمل للسلام بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الصيني والأوكراني
الجيش السوداني:البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
ميدفيديف:احتمالات اندلاع حرب نووية ما زالت قائمة
السودان..(1852)بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
إجلاء موظفي السفارتين الأمريكية والفرنسية من السودان
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ائتلاف المالكي يطالب الحكومة ومجلس النواب بتمرير قانون توحيد سلم الرواتب في موازنة 2023
مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
وزارة النفط: أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات بيع النفط خلال شهر آذار الماضي
المالية النيابية تدعو إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في موازنة 2023
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مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
مصدر أمني:وزارتي الدفاع والداخلية مهتمتان بضبط الحدود العراقية السورية تاركتان الحدود مع إيران
مصدر مسؤول:أموال الوقف السنّي في الانبار سرقت من قبل الحلبوسي والخنجر
وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
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- اذاعة INN