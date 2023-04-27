كريم: نادي أشبيلية اعتذر عن خوض مباراة ودية مع منتخب الشباب العراقي

كريم: نادي أشبيلية اعتذر عن خوض مباراة ودية مع منتخب الشباب العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الجهاز الإداري لمنتخب الشباب، اليوم الأربعاء، أن نادي إشبيلية تقدم باعتذار عن عدم خوض مواجهة أسود الرافدين.وكان من المفترض إقامة مباراة ودية بين شباب العراق وإشبيلية، مطلع مايو/آيار المقبل، في مدينة موراتا الإسبانية، ضمن تحضيرات أسود الرافدين لكأس العالم.وقال نديم كريم المدير الإداري لمنتخب الشباب في تصريح صحفي “قدم نادي إشبيلية تحت 21 عاما، اعتذاره عن عدم مواجهة أسود الرافدين”.وأضاف “تم الاتفاق مع ريال بيتيس تحت 21 عاما، للعب مع شباب العراق مطلع الشهر المقبل”.وتابع “لدينا مباراة ودية رائعة مع منتخب جبل طارق ستقام في الثالث من مايو/آيار المقبل، وتم الانتهاء من جميع الترتيبات.ونوه “سعداء بما حققه منتخب شباب العراق أمام الدومينيكان، والفوز بنتيجة 3-2، ثم التعادل 2-2 مع البرازيل، هذه النتائج إيجابية بفضل جهود الجهاز الفني بقيادة عماد محمد وعطاء اللاعبين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *