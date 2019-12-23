كسر العزلة

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النجيفي يدعو إلى مساندة برهم صالح في رفضه لمرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء
تحالف سائرون:صالح سيرشح شخصية مقبولة من الشارع المنتفض لرئاسة الوزراء
ائتلاف النصر:الدعوة لحكومة إنقاذ وطني “خلط للأوراق”
لجنة التعديلات الدستورية :نسير بعمليات التعديل بسرعة 120 كم/الساعة!!
مصدر:تواطؤ عبد المهدي ونجاح الشمري وراء عدم تنفيذ أمر إلقاء القبض بحق الفريق جميل الشمري
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النزاهة:إحباط محاولة تمرير مواد غذائية إيرانية على أساس انها من المنتوج المحلي
النزاهة:إعادة أكثر من ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي إلى خزينة الدولة
الحديثي:حكومة عبد المهدي بحاجة إلى “تخريجة” قانونية لإرسال موازنة 2020 إلى البرلمان
تحالف الفتح:شروطنا لمرشح رئاسة الوزراء دعم الحشد والمضي بالإتفاقيات التي ابرمها عبد المهدي مع إيران والصين
نائب يطالب بايقاف العمل بقانون التقاعد الجديد بسبب تسريح الكفاءات
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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