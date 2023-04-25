كلاوات إطارية.. استبدال بعض الوزراء سيخضع لمعايير مهنية

كلاوات إطارية.. استبدال بعض الوزراء سيخضع لمعايير مهنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي المنضوي في الاطار التنسيقي علي الدفاعي بان استبدال بعض الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني سيخضع لمعايير مهنية.وقال الدفاعي في بيان  ،انه “منذ تشكيل الكابينة الوزارية اوضح رئيس مجلس الوزراء واوصل رسائل مباشرة لكابينته الوزارية بأن جميع الوزراء سيكونون مشمولين بالرقابة والمتابعة الجادة في ظل معايير مهنية، وقد وعد بأن تقدم الحكومة انجازات وان تكون حكومة خدمة وهذا يحتاج أدوات نجاح تنفيذية.وبيّن انه” تم تشكيل لجنة لمتابعة اعمال الوزراء خلال ستة اشهر وستقدم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة.وتابع ان “رئيس الوزراء اليوم امام تحدي كبير ولعل هذه اول خطوة تقوم بها الحكومة العراقية ضمن الصلاحيات التي اعطاها الدستور لها بأن تستبدل الوزراء استنادا الى معايير كفاءتهم ونزاهتهم والتزامهم بتطبيق البرنامج الحكومي، وعلى البرلمان ان يكون داعما للحكومة بهذا الخصوص”.

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