كلاوات..الإطار وضع شروط “صارمة”لاختيار رئيس الحكومة المقبلة!
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق  الولائي حسن فدعم، الخميس، ان الاطار التنسيقي وضع محددات معينة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وذلك لضمان عدم خدمة مصالحه الحزبية والانتخابية في المرحلة القادمة،وقال فدعم ان “الاطار التنسيقي لديه محددات معينة ومعايير لاختيار رئيس الوزراء للمرحلة القادمة، وهذه المحددات تلزم رئيس الوزراء بعدم منافسة الاطار او خدمة مصالحه الحزبية عبر استغلال المنصب الذي سيحصل عليه”.واضاف ان “هناك جملة عوامل داخلية وخارجية ترسم ملامح رئيس الوزراء المقبل، وابرزها مايتعلق بتحقيق التوازن الداخلي بين القوى السياسية اضافة الى مراعاة التوازنات الخارجية”.وبين ان “هناك تدخلات خارجية في ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، خصوصا من الجانب الامريكي، الا ان الغاية منها هو تحقيق المصالح وضمان استمرارها، مايحتم على الشخصية القادمة مراعاة المصالح والتوازنات الخارجية”.

