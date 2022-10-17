كلاوات الدعوجية..السوداني:القضاء على الفقر من أولوياتي

كلاوات الدعوجية..السوداني:القضاء على الفقر من أولوياتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وضع ارتفاع نسبة الفقر في العراق ضمن اولوليات برنامجه الحكومي.وقال السوداني، في تغريدة عبر تويتر،  “في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، لا بدّ من لفت الانتباه إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق”.واضاف: “ونودّ التأكيد أن برنامج حكومتنا قد وضع تخفيف الفقر في أولوياته، إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن للفئات الفقيرة”.

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