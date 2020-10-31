كلاوات..الكاظمي:العراق لن ينسى شبابه!

كلاوات..الكاظمي:العراق لن ينسى شبابه!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام.وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” بمناسبة فتح ساحة التحرير ، إن “شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية”.‏وأضاف الكاظمي، أن “الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام”.‏وختم رئيس الوزراء تغريدته بالقول: “ العراق لن ينسى شبابه”.

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