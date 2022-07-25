كلاوات حزب الدعوة..محافظ كربلاء:خدمة زوار الحسين والعباس أفضل من منصب رئيس الوزراء!!

كلاوات حزب الدعوة..محافظ كربلاء:خدمة زوار الحسين والعباس أفضل من منصب رئيس الوزراء!!
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 كربلاء / شبكة أخبار العراق- رفض  القيادي في حزب الدعوة محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، ترشيحه لتولي منصب رئيس الوزراء.وقال الخطابي في تصريح صحفي: إن “مشروعه (هو) خدمة محافظة كربلاء وزوار الحسين والعباس”.وكان مرافق قاسم سليماني القيادي في منظمة بدر  قاسم الأعرجي أعلن، مساء أمس الأحد، سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، واعتذار الخطابي والاعرجي لانهما مرفوضان شعبيا وإقليميا ودوليا.

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