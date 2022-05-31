كلاوات صدرية..يسرقون المال العام ثم يتبرأ منهم ..ثم يعفو عنهم بعد أن وضعوا المال المسروق في جيبه

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المدعو صالح محمد العراقي أبن أخ مقتدى الملقب من قبل الأخير (شعبوثي)،الثلاثاء، عن قائمة ثانية لمجموعة من اسماء اشخاص تبرأ منهم مقتدى.وقال في بيان : ان “الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا ((آل الصدر))! ، في سـرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ”.واضاف: “فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون”.وتابع صالح محمد العراقي: “كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم”.يذكر ان مقتدى الصدر هو زعيم السرقة والاجرام فكل اتباعه هم من المجرمين السراق المكبسلين من حلقاته العليا الى المستوى الادنى ، والسؤال من أين المليارات الموجودة في حسابات مقتدى في بيروت ولندن وألمانيا والأرجنتين.
اسماء الوجبة الثانية:
1- حيدر منذر غريب اللامي – ديالى
2- سعد برقي – بابل
3- ماجد حميد شذر – ديالى
4- علي لفته – بغداد
5- جميل حربيه – ناصريه
6- يوسف عبيد الشمري – بابل
7- علي نجم – بغداد
8- علي هادي صالح الدليمي – بغداد
9- علي سلمان زياره – ميسان
10- احمد محيي – بابل.