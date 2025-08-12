كلاوات..وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الإطفاء التام في العراق

كلاوات..وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الإطفاء التام في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر وزير الكهرباء الولائي المتهم بالفشل والفساد زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة الانطفاء التام في منظومة الطاقة الكهربائية، مع توجيهها بتقديم نتائجها وتوصياتها خلال 24 ساعة.وجاء في الوثيقة ، أن وزير الكهرباء أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة يحيى عباس جابر مدير عام دائرة التشغيل والتحكم، وعضوية خالد وليد هادي، مدير عام الدائرة القانونية، ومحمد شوکت جاسم، معاون مدير عام الدائرة الفنية الشؤون النقل والتوزيع. وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة تتولى إجراء التحقيق بحادث الانطفاء التام لمنظومة الطاقة الكهربائية ليوم الاثنين المصادف 11 / 8 / 2025، وترفع النتائج والتوصيات خلال (24) ساعة.وشهدت محافظة البصرة ومعظم مدن الجنوب والفرات الأوسط والعاصمة بغداد، انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي، نتيجة انهيار مفاجئ في المنظومة الكهربائية، ما تسبب بعزل هذه المناطق عن التغذية لفترات طويلة.يذكر ان حكومات الإطار منذ حكومة المالكي الأولى لغاية حكومة السوداني صرفت على وزارة الكهرباء 100 مليار دولار والبلد ما زال بلا كهرباء ، هذا المبلغ يبنى 5 دول لكن سراق الأحزاب الشيعية وإيران وراء إبقاء البلد بلا كهرباء .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *