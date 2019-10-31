كلكم .. يعني .. كلكم

كلكم .. يعني .. كلكم
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بقلم:مؤيد حميد

شلع قلع , لا أستثناءات ولا ركوب الموجه , الجميع كنتم تنهشون لحم المواطن العراقي وتسرقون أحلامه طيلة ستة عشر عاما .. لا صفقات ولا غنائم تنسج في الغرف المظلمة فيما بينكم .. لا دخل لهذا الشعب الثائر بأتفاقاتكم بعد اليوم .. لا حكومة تصريف أعمال , ولا مجلس نواب , يعقد بعد الان .. أنتهت اللعبة , وصلاحيتكم أنتهت , وقال الشعب كلمته فجر ليلة الجمعة , الخامس والعشرون من أكتوبر الحالي .. كلكم .. يعني .. كلكم .. ولا مزايدة فوق صوت الشعب ..على رئيس جمهورية العراق برهم صالح أن ينفذ فورا رغبة الشعب العراقي , وأن يطلع بمسؤوليته التأريخية أمام الله والشعب وبما يلي ..

* حل الحكومة ومجلس النواب ..

* تشكيل حكومة مصغرة من مجموعة من القضاة والاكاديمين المستقلين تماما , وغير محسوبين على أي حزب من الاحزاب التي شاركت في العملية السياسية , على أن تكون لمدة من ثلاثة الى ستة أشهر , ولا يسمح لهم المشاركة أبدا في ترشيح أنفسهم في الانتخابات المقبلة ..

* يجري تشكيل مفوضية للانتخابات من قضاة وخبراء في القانون , لاختيار قانون أنتخابات جديد يتلائم مع الوضع العراقي , على أن يعادوا الى وظائفهم بعد أنتهاء الطعون , ويجري منحهم مكافأة تشجيعية على عملهم ..

عاش العراق .. وعاش ثورة الشعب .. وليخسأ المتأمرون

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