كمارك البصرة تضبط حاويات مخالفة لشروط الإستيراد

كمارك البصرة تضبط حاويات مخالفة لشروط الإستيراد
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- ضبطت هيئة الكمارك ،السبت،حاويتين تحتوي  على مواد كيمياوية في ميناء ام قصر مخالفة لضوابط الاستيراد ،وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ، كما تمكنت نفس الهيئة من ضبط عشرة حاويات مخالفة للشروط ايضا لعدم مراجعة اصحابها لاستلامها اصوليا وانما تركت في العراء ،وقد تمت احالة جميع الحاويات اعلاه بمحضر ضبط رسمي الى القضاء .

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