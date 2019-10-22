كما توقع الشعب..نتائج التحقيق بشأن التظاهرات “تبرئة المجرمين الكبار ومعاقبة الصغار” !!

كما توقع الشعب..نتائج التحقيق بشأن التظاهرات “تبرئة المجرمين الكبار ومعاقبة الصغار” !!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  شبكة أخبار العراق  تنشر تقرير لجنة التحقيق الحكومية في قتل  وإصابة المتظاهرين من قبل  القوات الأمنية الذي برىء  القائد العام عبد المهدي والمسؤولين الكبار وزعامات حشدوية من مسؤولية القتل واعتقال الشباب والناشطين واستخدام القمع ضد الشعب العراقي لبقاء الفاسدين والخونة .

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