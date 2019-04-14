كمبش:مجلس النواب يرفض استقبال الدواعش

كمبش:مجلس النواب يرفض استقبال الدواعش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت النائب غيداء كمبش، الاحد، عن رفض استقبال العراق 20 الف عنصر من عصابات داعش ومحاكمتهم مقابل 10 مليارات دولار امريكي.وقالت كمبش، في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب ، “نسمع خلال الأيام الماضية ربما يسمح العراق بضغوط خارجية لدعوة 20 الف داعش مقابل طلب أجور محاكمة تصل 10 مليارات دولار”.وطالبت البرلمانية “الحكومة بتكذيب الخبر”، مستدركة القول “وان كان صحيحا فإننا كممثلين عن الشعب نرفض ان يستقبل العراق هؤلاء حتى وان كان للمحاكمة”.

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