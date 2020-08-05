كنا:الحديث عن الانتخابات المبكرة غير مجدي دون اعادة تنشيط المحكمة الاتحادية

كنا:الحديث عن الانتخابات المبكرة غير مجدي دون اعادة تنشيط المحكمة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الاربعاء، عن عزم البرلمان تمرير تعديل الفقرة الثالثة من المحكمة الاتحادية خلال الجلسة المقبلة، مبينا ان الحديث عن الانتخابات المبكرة غير مجدي دون اعادة تنشيط المحكمة.وقال كنا في تصريح صحفي، ان “اكثر من 100 نائب جمعوا تواقيع من اجل عقد جلسة استثنائية قبل تحديد الحكومة موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة”.واضاف ان “الجلسة النيابية الاستثنائية ستناقش اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وما هي العوائق التي ستواجه الحكومة ومفوضية الانتخابات”.وأشار كنا إلى أن “تعديل قانون المحكمة الاتحادية الفقرة الثالثة سيكون حاضرا من اجل اعادة تنشيط المحكمة قبل الشروع في الانتخابات المبكرة كونها ستكون الاساس في المرحلة المقبل”.

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