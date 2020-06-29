كنا:الكاظمي يعلم جميع خفايا الفساد وعليه المباشرة بالمحاسبة

كنا:الكاظمي يعلم جميع خفايا الفساد وعليه المباشرة بالمحاسبة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الاثنين، معرفة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجميع خفايا الفساد في العراق دون تحقيق أي تقدم، مطالبا الكاظمي بأن تكون له ارادة حقيقية في المحاسبة. وقال كنا ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مازال يتراس اهم جهاز امني في العراق وهو المخابرات المعني بجمع المعلومات والتفاصيل ويعلم جميع خفايا الفساد في العراق”. واضاف ان “على الكاظمي أن تكون له ارادة سياسية في محاسبة الفسادين الممسكين بالسلطة والدوائر المختلفة في العراق وعلى الشعب والبرلمان الضعط من اجل تحقيق العدالة”. واوضح كنا ان “بعض الاطراف السياسية ترى نفسها فوق القانون والسلطة ولا تبرر ولا تبالي لاي تحقيق يجري تحت أي عنوان كان ومن أي طرف”.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تعهد في برنامجه الحكومي بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، فضلا عن تعهدات أخرى بحصر السلاح بيد الدولة وإجراء انتخابات مبكرة.

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