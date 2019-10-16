كنا:بابا الفاتيكان سيزور العراق مطلع العام المقبل

كنا:بابا الفاتيكان سيزور العراق مطلع العام المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، يونادم كنا، عزم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارة العراق مطلع العام المقبل.وقال كنا في حديث صحفي، إن “بابا الفاتيكان فرانسيس حدد قبل عدة أشهر موعدا لزيارة لعراق ولغاية الان لم يغيره وهو مطلع العام المقبل 2020”.وأضاف، أن “زيارة البابا تتضمن زيارة مقام ابراهيم في اور بمحافظة ذي قار وكذلك عقدة عدة لقاءات مع المراجع الدينية العليا في النجف وبغداد”.وأوضح كنا، أن “زيارة تعد دعما للعراق في جهود حماية الاقليات والسلم المجتمعي فضلا عن فتح حقبة جديدة من العلاقات مع دول العالم”.

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