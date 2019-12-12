كنا:تحويل النظام إلى شبه رئاسي سيتضمن إلغاء مجالس المحافظات

كنا:تحويل النظام إلى شبه رئاسي سيتضمن إلغاء مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، يونادم كنا، الخميس (12 كانون الأول 2019)، أن تحويل النظام الى شبه رئاسي سيتضمن إلغاء مجالس المحافظات ومنح صلاحياتها للمحافظين.وقال كنا في حديث  صحفي، إن “هناك توجهاً في حال تم تحويل النظام البرلماني الحالي إلى شبه رئاسي، سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر”.وأضاف، أن “هذا الأمر سيؤدي إلى القضاء على نظام اللامركزية في البلاد وصلاحيات المحافظات وحصرها بيد المحافظين”.وأشار كنا إلى أن “رئيس الجمهورية في الوقت الحالي لا يمتلك صلاحيات حل مجلس النواب، إلا أن يحل الأخير نفسه بنفسه لكن في تحويل النظام الى شبه رئاسي ستكون هناك صلاحيات أوسع للرئيس”.وكشف مصدر برلماني مطلع، أمس الأربعاء، عن توقف اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة في تعديل الدستور التي شكلت مؤخرا.وقال المصدر في ، إن “اللجنة أوقفت اعمالها واجتماعاتها الأسبوعية ولم تتوصل الى أية نتائج بشأن التعديلات الدستورية خلال الاجتماعات السابقة”.وعزا المصدر، سبب توقف اعمال اللجنة، الى “مناقشة المواضيع الأكثر أهمية لتهدئة الشارع، منها قانون المفوضية الذي تم تمريره، وقانون الانتخابات الذي من المرجح تمريره في جلسة اليوم، فضلا عن مشاركة الأعضاء مع كتلهم في اختيار شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد”.

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