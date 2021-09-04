كنا:قرار قطع رواتب الأعضاء المتغيبين سيساهم بتحقيق النصاب القانوني

كنا:قرار قطع رواتب الأعضاء المتغيبين سيساهم بتحقيق النصاب القانوني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب يونادم كنا، اليوم السبت، أن قرار رئاسة البرلمان بقطع رواتب المتغيبين سيساهم بتحقيق النصاب في الجلسات المقبلة، فيما كشف عن الهدف الذي تسعى وراءه الرئاسات الثلاث خلال الفترة المقبلة.وقال كنا في تصريح صحفي، إن “غالبية اعضاء مجلس النواب يعتمدون على الرواتب التي يتقاضونها من البرلمان، لذلك فإن قرار قطع رواتب الأعضاء المتغيبين سيساهم بتحقيق النصاب القانوني للجلسات”.وأضاف، أن “وجود قسم من النواب غير مهتمين لقضية الراتب كونهم رجال اعمال او مسؤولين تنفيذيين خارج البرلمان، لذلك ربما لن يحضروا الجلسات”.وتابع كنا، أن “اهم قضية تسعى لها رئاسة البرلمان وباقي الرئاسات هو تمرير قائمة سفراء الخارجية خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الحالية، رغم عدم اعلان ذلك بشكل صريح”.وكان نائب رئيس البرلمان بشير الحداد قد قال في وقت سابق، إن “هيئة الرئاسة لم توفق لعقد جلسة رغم تحديد موعدها لأكثر من مرة وذلك لعدم اكتمال النصاب وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة في الدعاية الانتخابية”.وأضاف أن “هيئة الرئاسة عملت بقرار إيقاف الراتب عن النواب المتغيبين وسوف نعاود العمل به في حال تكرر عدم حصول النصاب”، مبينا أن “رئاسة البرلمان سوف تعمل على إيقاف الرواتب عن النواب المتغيبين أو قطع جزء منها او إيقافها بصورة كاملة”.

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