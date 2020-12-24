كنا:معوقات كثيرة أمام موعد الانتخابات المبكرة

كنا:معوقات كثيرة أمام موعد الانتخابات المبكرة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، سببين سيسهمان بتأخير إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من شهر حزيران المقبل.وقال كنا في تصريح صحفي ، إن “”هناك الكثير من المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد في شهر حزيران المقبل، ومنها عدم تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي فيه الكثير من التناقضات، وكذلك تأخر تعديل أو إقرار قانون المحكمة الاتحادية”.وأضاف، أن “الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية معا”، متسائلا “هل بالإمكان معالجة الأمور المتمثلة في تشريع قوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية قبل اجراء الانتخابات؟”.وبشأن انتخابات مجالس المحافظات، أكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات يحتاج إلى تعديل كونه قائما على نظام سانت ليغو، في حين قانون انتخابات مجلس النواب فردي، وبالتالي هناك نظامين، يتطلب من البرلمان تعديل أحدهما”.ولفت إلى أن “الكتل السياسية رأت خلال فترة قصيرة أنه من الضروري إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية سوية من اجل تخفيض التكاليف المالية”.ورأى، أن “مجلس النواب غير قادر على انجاز كل هذه الإشكاليات خلال الفترة الحالية، مما سيؤثر عمليا على موعد إجراء الانتخابات”، متوقعا “إجراءها في شهر تشرين الأول المقبل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *