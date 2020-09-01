كنا:من السهل تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005

كنا:من السهل تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اقترح رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، تعديلاً لمادة بخصوص المحكمة الاتحادية، قال إن من السهل التصويت عليها، فيما استبعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد من قبل مجلس النواب.وقال كنا في تصريح صحفي، إن “هناك نقاطا خلافية ما زالت غير محسومة، وتتطلب وقتا طويلا من المشاورات بين الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأنها”.وأضاف، أنه “من الصعب تمرير قانون المحكمة الاتحادية، لكن من السهل جدا تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، التي ألغيت من قبل المحكمة والتي كانت تمنح مجلس القضاء الأعلى اختيار العضو البديل”.وتابع قائلاً: “في حال الاتفاق على إجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية، سيمنح حق استبدال أعضاء المحكمة إما لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة الاتحادية”، معتقدا أن “هذا التعديل لا يتطلب نقاشات أو حوارات طويلة”.وكان مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، قد أكدَ، الاثنين (17 آب 2020)، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات، وإيجاد الحلول للمحكمة الاتحادية.

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