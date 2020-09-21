كنا يطالب الكاظمي بتطبيق قانون “من أين لك هذا؟”

كنا يطالب الكاظمي بتطبيق قانون “من أين لك هذا؟”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، اليوم الاثنين (21 أيلول 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تطبيق قانون “من أين لك هذا”، على جميع المسؤولين والسياسيين العراقيين. وقال كنا في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يمكنه تسخير جهود وإمكانيات جهاز المخابرات والأمن الوطني في ملاحقة الفاسدين والكشف عن ثرائهم الفاحش”.واضاف، أن “الحملة التي أطلقها الكاظمي يجب أن يرافقها تطبيق قانون (من أين لك هذا)، من أجل مساءلة جميع المسؤولين والسياسيين عن الأموال التي يمتلكوها أو حال معيشتهم التي اختلفت بعد دخول العمل السياسي”، مشددا على “ضرورة أن تشمل الحملة أقارب المسؤولين أيضا الذين تغير حالهم أيضا”.

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