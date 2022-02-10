كندا تنصح مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

كندا تنصح مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نصحت الحكومة الفيدرالية الكندية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.وقالت الخارجية الكندية في رسالة إلكترونية وجهتها اليوم، إلى الكنديين في أوكرانيا “إذا كنت في أوكرانيا فيجب عليك المغادرة طالما أن وسائل السفر متاحة”، مضيفة “قد تصبح قدرة سفارتنا في أوكرانيا على تقديم الخدمات القنصلية محدودة للغاية ويجب ألا تعتمد على حكومة كندا لمساعدتك على مغادرة البلاد”.وجاء في الرسالة أيضا أن “العمل العسكري الروسي في أوكرانيا يمكن أن يعطل طرق النقل والخدمات في جميع أنحاء البلاد، ويمكن أن تتعطل الرحلات أو تلغي في غضون مهلة قصيرة ما يؤدي إلى تأخر المغادرة”.وحذرت الرسالة الكنديين في أوكرانيا من احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الطوارئ والرعاية الطبية.

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