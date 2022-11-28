كنعاني:زيارة السوداني لبلده الثاني إيران لتنفيذ ما يطلب منه

كنعاني:زيارة السوداني لبلده الثاني إيران لتنفيذ ما يطلب منه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني سيزور طهران غداً الثلاثاء، بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأوضح كنعاني، أن “هذه الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية، والتجارية، والسياسية، واللجنة المشتركة العليا بين البلدين”.كما سيبحث الطرفان، ” ملفات الحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف شمال العراق”، بحسب كنعاني.وأضاف كنعاني، أن “إيران والعراق لديهما الكثير من المواضيع المشتركة، وأمل في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.يذكر ان السوداني ولائي العقيدة و الارتباط بإيران.

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