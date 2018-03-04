كوبيتش يطالب العامري بالتوقف عن التصريحات المؤيدة لسياسة إيران في العراق

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس قائمة الفتح، هادي العامري،الاحد، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، التوقف عن التصريحات المتشنجة.وذكر المكتب الاعلامي للعامري، في بيان، “زار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى، هادي العامري رئيس قائمة فتح بحضور القيادي في بدر وزير الداخلية السابق محمد الغبان”.واضاف البيان، انه “تباحث الجانبان العديد من الامور السياسية والامنية والتي تخص سيادة العراق أرضاً وشعباً فضلاً عن إبعاد البلد عن أي صراعات دولية واقليمة، والتوقف عن التصريحات المتشنجة التي تؤدي الى تأزم الوضع الراهن”، لافتا “خصوصاً وان العراق اليوم يمر بمرحلة حساسة تحتاج الى مناخ هادئ سيما وان الانتخابات البرلمانية باتت تطرق الابواب”.