كوثراني والأسد وإيران يطالبون عبد المهدي ومجلس النواب بتمرير الفياض على وزارة الداخلية!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد قيادي في تحالف البناء، اليوم الاثنين، بان مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني الشيخ محمد الكوثراني ابلغ القوى الشيعية بضرورة تمرير ترشيح فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية.وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه ، ان “تحالف البناء بجميع مكوناته أبلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تمسكه بتسّنم فالح الفياض حقيبة وزارة الداخلية وقصي السهيل حقيبة وزارة التعليم العالي وانه لن يسمح بتدّخلات كتلة سائرون لعرقلة تمرير مرشحيهم لهاتين الوزارتين”.واوضح ان “زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر يعترض ويرفض ترشيح الفياض للمنصب وابلغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بوجود فيتو منه عليه، فيما يصران ويدعمان زعيما دولة القانون نوري المالكي والفتح هادي العامري الفياض للمنصب”.واشار الى ان “مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني الشيخ محمد الكوثراني أبلغ القوى الشيعية ضرورة تمرير الفياض ليكون وزيرا للداخلية وذلك بدعم من قيادات إيرانية وروسية رفيعة المستوى ومن الرئيس السوري بشار الاسد الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع الفياض”.يشار الى ان فالح الفياض من الاسماء المطروحة بشكل قوي لتسنم منصب حقيبة الداخلية ضمن الكابينة الحكومية الحالية.