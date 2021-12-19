كوجر:تشكيل التحالفات السياسية بعد يوم 22 من الشهر الجاري

كوجر:تشكيل التحالفات السياسية بعد يوم 22 من الشهر الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب الفائز عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني جمال كوجر، الاحد، حسم المحكمة الاتحادية قضية الطعون بنتائج الانتخابات الاسبوع الجاري، مبينا ان أي مفاوضات سياسية بتشكيل الحكومة غير مجدية دون المصادقة على نتائج الانتخابات.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية العليا اجلت قضية النظر بالدلائل والطعون المقدمة من قبل الفرقاء السياسيين خلال الجلسة السابقة للاطلاع على كافة الادلة ودراستها”.واضاف ان “نتائج الانتخابات ستحسم خلال جلسة المحكمة الاتحادية يوم 22 في الشهر الجاري من اجل المضي في تشكيل الحكومة المقبلة والشروع في عمل مجلس النواب”.واوضح كوجر ان “المفاوضات الحالية السياسية ستراوح في مكانها دون احراز أي تقدم دون تصديق النتائج ومعرفة كل فريق سياسي ما لديه من مقاعد وقوى سياسية للشروع في مفاوضاته لتشكيل الحكومة “.

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