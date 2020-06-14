كوجر:ثورة الشعب الكردي على الأبواب ضد فساد حكومة الإقليم

كوجر:ثورة الشعب الكردي على الأبواب ضد فساد حكومة الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال كوجر، الاحد، من انفجار الوضع في اقليم كردستان وانفلات الامور، مبينا ان التظاهرات بسبب عدم دفع المرتبات على الابواب بسبب استمرار حكومة الاقليم بفسادها الشره في نهب الاموال.وقال كوجر في تصريح أوردته صحيفة “القدس العربي” ، ان “التظاهرات على الأبواب، لأن الحكومة مفلسة وتنتظر الاتفاق بينها وبين حكومة بغداد التي هي الأخرى لديها أزمة اقتصادية، وإذا طالت أزمة أسعار النفط وكورونا، فإن الإقليم لا يستطيع الاعتماد على بغداد فقط لتأمين الرواتب”.واضاف أن ” فساد الأحزاب وشره الأحزاب على الأموال، وقرارها أن تكون أكبر من الحكومة لا يبشر بالخير أبدا. ليست هناك نية حقيقية للإصلاح وبالتالي ليست هناك حلول جدية للمشاكل، لذا الشارع سيبقى متأزما والأعمال متوقفة والقطاع الخاص يتهاوى، والخريجون العاطلون أصبحوا بالآلاف، والحكومة تصرح أنها لا تستطيع أن تعين شخصا واحدا ولو بعد خمس سنوات. أكيد أن الوضع سينفجر، والكل مترقب والأحزاب الكبيرة خائفة جدا من تجدد المظاهرات ونعتقد ان كورونا هي العائق الأكبر، وكورونا هي الملاذ الآمن للأحزاب والحكومات الفاسدة”.واشار الى “ولأن الوضع الاقتصادي متأزم جدا والحكومة خزائنها خاوية تماما، فإنها أمام خيارين، أما إجراء إصلاح حقيقي أو مواجهة التظاهرات، ولا نرى جدية في ملف الإصلاح، ويجب أن يبدأ الإصلاح من رؤوس الهرم للحزبين الرئيسيين ونزولا إلى قواعدهم، وهم غير مستعدين للبدء بالإصلاحات”.انت

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