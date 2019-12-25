كوخافي:العراق دولة بلا سيادة إيران وميليشياتها من تتحكم فيه

كوخافي:العراق دولة بلا سيادة إيران وميليشياتها من تتحكم فيه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، أن العراق أصبح بلا سيادة، مشيراً الى أن فيلق القدس ينقل “أسلحة” متقدمة الى هناك، على حد قوله.ونقل موقع “روسيا اليوم” قول كوخافي، إن “إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق”، مضيفاً أنه “بالحرب المقبلة سنضطر لمهاجمة المناطق المأهولة”.وأكمل قائلاً: “عندما تشتعل حرب أهلية في العراق، الذي أصبح منطقة بلا سيادة وفيلق القدس ينشط هناك حيث يتم نقل أسلحة متقدمة إلى هناك، لا يمكن أن نترك هذا الأمر من دون معالجته، يجب اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا والعراق، ولن نسمح لها بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق”.

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