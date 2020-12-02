كوركيس:العراق سيواجه الكويت وديا في البصرة نهاية الشهر المقبل

كوركيس:العراق سيواجه الكويت وديا في البصرة نهاية الشهر المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، ان العراق سيواجه الكويت وديا في البصرة نهاية شهر كانون الثاني المقبل.وقال كوركيس في بيان للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ، أن “العراق سيواجه الكويت ودياً  يوم ٢٧-١-٢٠٢١ على ملعب جذع النخلة في البصرة”.وخاض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين في دبي الشهر الماضي امام منتخبي الاردن واوزبكستان تعادل في الاولى سلبيا وفاز في الثانية بنتيجة (2-1)، استعدادا لتصفيات اسيا المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

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